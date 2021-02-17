Британец получил 28 лет тюрьмы за желание отравить принца мороженым

Мужчина, обвиняемый в террористических преступлениях, рассказал, что хотел отравить принца Джорджа и членов королевской семьи.

Как передает Sky News, 27-летний Сахайб Абу, входивший в одну из радикальных группировок, был арестован девятого июля прошлого года, и предстал перед судом в Олд-Бейли по обвинению в покупке 46-сантиметрового меча и балаклав для совершения террористической атаки во время пандемии. Злоумышленника приговорили к 28 годам тюрьмы.

На слушаниях стало известно, что Абу планировал покушение на принца Джорджа. План был простой - положить яд в мороженое и оставить его в супермаркете рядом с домом королевской семьи. Джордж родился 22 июля 2013 года в семье принца Уильяма и Кейт Мидлтон. Мальчик известен своей любовью к мороженому.

В 2019 году сообщалось, что 32-летний Хуснайн Рашид, работавший учителем в мечети Мухаммади, также призывал с помощью мороженого убить четырехлетнего принца в школе Томас Баттерси на юго-западе Лондона, отмечает Guardian.