Постановление правительства Республики Бурятия от 16 февраля 2021 года № 49 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия на 2021 год"

Во исполнение абзаца 2 пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия на 2021 год в расчете на душу населения - 12810 руб., для трудоспособного населения - 13298 руб., пенсионеров - 10372 руб., детей - 13441 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председателя Правительства Республики Бурятия Е.Луковников







