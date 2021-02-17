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17 февраля 2021 г.

Постановление правительства Республики Бурятия от 16 февраля 2021 года № 49 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия на 2021 год"

Дата подписания 16 февраля 2021 г.
Опубликован 17 февраля 2021 г.

Во исполнение абзаца 2 пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия на 2021 год в расчете на душу населения - 12810 руб., для трудоспособного населения - 13298 руб., пенсионеров - 10372 руб., детей - 13441 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председателя Правительства Республики Бурятия Е.Луковников



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