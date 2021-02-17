Новости

Регулярное потребление кофе изменяет структуру мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
В Карелии полицейских наградили за спасение девушки из ледяной реки 16:49
Володин назвал Россию "последним островом свободы" 16:48
"Единая Россия" проведет акцию в честь Дня защитника Отечества 16:45
Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон 16:45
Российские биатлонисты Латыпов и Павлова выступят в сингл-миксте на ЧМ 16:31
Нескольким категориям граждан разрешили жить без прописки 16:28
"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной" 16:23
Крымский винодел возродил древние сорта винограда из последнего куста 16:22
COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы 16:19
Матвиенко надеется на снятие основных ограничений по COVID к концу мая 15:59
В Следственном комитете создано поисковое движение 15:58
Единая платформа по искусственному интеллекту упростит работу врачам 15:56
"Газпром" представил интерактивную карту газификации регионов России 15:53
Танк "Армата" впервые представят за рубежом в ОАЭ 15:53
В Чите в результате ссоры соседей застрелили девятилетнюю девочку 15:51
Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 15:56
Рубрика: Общество

Единая платформа по искусственному интеллекту упростит работу врачам

Текст: Елена Манукиян

Платформа по искусственному интеллекту в здравоохранении заработает в этом году. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Павел Пугачев в среду, 17 февраля, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по искусственному интеллекту в здравоохранении и системам принятия врачебных решений.

В Минздраве рассказали, где в медицине нужен искусственный интеллект

"Мы создаем отраслевую платформу по искусственному интеллекту в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Учитывая, что в этом году она полноценно заработает, мы сможем обрабатывать весь массив данных, который формируется в сфере здравоохранения на федеральном уровне", - сказал он.

Пугачев пояснил, что платформа будет включать систему поддержки принятия врачебных решений и ранней диагностики пациентов. Она объединит в себе обезличенные медицинские данные, обеспечит доступ к ним отечественных разработчиков и исследователей для разметки данных и создания готовых решений, а также медицинских организаций к готовым решениям на основе искусственного интеллекта.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"