Единая платформа по искусственному интеллекту упростит работу врачам

Платформа по искусственному интеллекту в здравоохранении заработает в этом году. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Павел Пугачев в среду, 17 февраля, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по искусственному интеллекту в здравоохранении и системам принятия врачебных решений.

"Мы создаем отраслевую платформу по искусственному интеллекту в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Учитывая, что в этом году она полноценно заработает, мы сможем обрабатывать весь массив данных, который формируется в сфере здравоохранения на федеральном уровне", - сказал он.

Пугачев пояснил, что платформа будет включать систему поддержки принятия врачебных решений и ранней диагностики пациентов. Она объединит в себе обезличенные медицинские данные, обеспечит доступ к ним отечественных разработчиков и исследователей для разметки данных и создания готовых решений, а также медицинских организаций к готовым решениям на основе искусственного интеллекта.