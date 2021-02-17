Инвестиционная программа Кубышка

Программа накопления "Кубышка" позволяет приумножать капитал за счет инвестирования. Это предложение было разработано Потребительским обществом "Потребительское общество национального развития" (ПО "ПО-НР"), специально для пайщиков.

Условия сотрудничества с "Потребительским обществом национального развития"

Потребительское общество "Потребительское общество национального развития" предлагает пайщикам различные накопительные программы, которые отличаются годовыми ставками. Чтобы иметь право пользоваться программами ПО "ПО-НР" необходимо быть его пайщиком - участником общества. А чтобы получить статус участника общества, нужно оплатить членские взносы:

•единоразовый регистрационный взнос - 100 рублей;

•паевой взнос - минимум 1000 рублей в год.

Что касается юридической составляющей, ПО "Потребительское общество национального развития" работает в соответствии с ФЗ N3085-1 "О потребительской кооперации в РФ". Предпринимательские риски застрахованы в НКО "МОВС", лицензия ЦБ страховщика № 4349 от 24 сентября 2019 года.

Условия программы "Кубышка"*

Эта программа предполагает размещение денег под процент на следующих условиях:

•годовая ставка - 14%;

•период действия договора - один год;

•размер депозита - от 50 тысяч до 5 миллионов рублей;

•один раз можно снимать максимум 50% от имеющегося вложения;

•по желанию - пополнение от 50 000 рублей на протяжении всего срока действия договора;

•проценты начисляются ежемесячно - их можно получать на карту, наличными через кассу либо капитализировать, то есть накапливать.

Стоит учитывать, что, с начисленных процентов удерживается НДФЛ.

Инвестиционные направления

Инвестиционными проектами "ПО-НР" являются:

•сеть магазинов фермерской продукции "Подворье" в Москве и Московской области;

•туристическая база, подведомственная Министерству земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, расположена в Краснодарском крае;

•оптовые поставки овощей и фруктов в сетевые магазины. Партнеры "ПО-НР" имеют собственные распределительные и упаковочные мощности в Москве и Оренбурге, а также в Узбекистане и Казахстане. Сбор, сортировка и упаковка продуктов производятся по всем требованиям РФ;

•покупка активов в виде коммерческой недвижимости.

Заключить договор по программе накоплений "Кубышка" можно посетив одно из отделений "ВФП" ("Ваш Финансовый помощник"). "Ваш Финансовый помощник" имеет свою сеть офисов по России и обслуживает пайщиков "Потребительского общества национального развития" по агентскому контракту в городах - Москва, Балашиха, Подольск, Королёв, Краснодар, Ярославль, Рыбинск, Рязань, Липецк, Белгород, Старый Оскол, Губкин, Владимир, Ковров, Калуга, Обнинск. Отзывы клиентов о Ваш Финансовый помощник

* Программа "Кубышка". Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество "Потребительское общество национального развития" (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Займодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества "Потребительское общество национального развития". Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО "ВФП", ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.

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