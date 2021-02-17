Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального

Отмечается, что суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. При этом в самом суде, по данным ТАСС, сохраняются серьезные сомнения насчет правомерности "решения, не подкрепленного конкретными фактами и законными основаниями".

Ранее в Минюсте России заявили, что ни ЕСПЧ, ни Совет Европы не имеют полномочий освободить Навального.

"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", - об этом ТАСС сообщили в Минюсте.

В министерстве юстиции пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения - это признается всеми странами Совета Европы. "Более того, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются, скорее, по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ", - уточнили в ведомстве. "Освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ", - добавили в Минюсте.

Ранее появились сообщения, что защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы по причине якобы неисполнения решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". На самом деле, как не раз уже поясняли эксперты, решение ЕСПЧ выполнено. У Европейского суда были претензии, связанные с применением некоторых норм в данном процессе. Но при этом европейская инстанция не усмотрела политической подоплеки в деле. Высказанные претензии носят, скорее, доктринальный характер и связаны с разным толкованием тех или иных норм, которые звучат в юридической науке.

Настоящая же причина такого странного и явно поспешного решения ЕСПЧ - это паника, возникшая на Западе из-за крушения годами создаваемого образа Навального. "Берлинский пациент" попросту не справился с ролью "узника совести", ради создания которого западные кураторы и отправили его обратно в Россию. Задержание Навального, по их задумке, должно было стать поводом для масштабных протестов. Несогласованные же акции, прошедшие в Москве и некоторых других российских городах 23 и 31 января, явно не оправдали их ожиданий по массовости и провокациям. А на призывы выйти на улицу 2 и 14 февраля и вовсе откликнулись единицы.

Знамя "борца с режимом" после Навального должен был перехватить так называемый глава региональных штабов Навального Леонид Волков. К слову, фигурант уголовного дела, от которого он скрывается за рубежом. Но он проявил себя никаким организатором. Если у Навального есть какое-то число сторонников, в основном из молодых подписчиков его аккаунтов в соцсетях, то Волков оказался чужд даже им. Это отлично продемонстрировала "акция с фонариками", на которую делал ставку Запад, а она превратилась в очевидный фарс. Люди просто проигнорировали призыв выйти на улицу непонятно за кого.

Но самый главный итог последних событий - образ Навального, якобы борца с властью, стал катастрофически рушиться, рассыпаться на глазах у всех. Ведь одно дело - зачитывать в своих роликах на YouTube заранее написанные тексты псевдорасследований, и совершенно другое - выступать на судебных заседаниях.

Как диктор-"разоблачитель" Навальный привлекал внимание. Уверен в себе, харизматичен, остроумен, смел. Но, оказалось, это всего лишь экранный персонаж. Какими же качествами обладает исполнявший его роль человек, все увидели на заседании суда по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Здесь не было подсказок и заранее написанной речи. Хотя никто не запрещал ему ее написать. Навальный в суде предстал человеком, который нес откровенную чушь. Например, его пассажи в адрес судьи про заготовку соленых огурцов. Подсудимый истерил, срывался на ор, оскорблял всех участников процесса. В открытую хамил женщинам. Так и не согласился извиниться перед 94-летним ветераном, которого назвал "холуем" и "предателем".

Иностранные дипломаты, присутствовавшие в суде, убедились лично в том, что даже журналисты либеральных изданий не особо сочувствуют подсудимому и не разделяют занятую им в ходе судебного процесса позицию.

Вышло так, что вместо того, чтобы использовать судебные заседания как политическую трибуну, Навальный оттолкнул от себя не только лояльных ему людей, но и стал терять сторонников. Для многих из них такое поведение оказалось просто неприемлемым.

Молодые люди в своих постах в соцсетях не переставали удивляться, а куда же делся тот Навальный "из расследований", к которому они привыкли.

В итоге, увидев нарастающее разочарование Навальным среди даже того небольшого числа россиян, ранее причислявших себя к его сторонникам, Запад теперь просто пытается решением ЕСПЧ перебить информационную повестку. Такое решение нужно и для того, чтобы подготовить почву к введению новых санкций в отношении России. Поскольку наша страна точно откажет ЕСПЧ в решении об освобождении.

Тут стоит напомнить, что в Конституции России закреплено право государства не исполнять предписанные международными судами решения, если они противоречат Основному закону нашей страны. Так что это решение не более чем незаконная попытка вмешательства в наши внутренние дела.

Получается, что Запад идет по пути полного произвола, заставляя ЕСПЧ принять заведомо неправомерное решение. От России требуют немедленно освободить Навального, даже не рассматривая дело по существу. В качестве так называемой "обеспечительной меры". То есть без суда и следствия. При этом Международная конвенция, которую подписала Россия, вообще не предусматривает такого механизма, как "обеспечительные меры".

Поспешность же этого неправомерного решения ЕСПЧ связана с попыткой успеть до 20 февраля. В этот день состоятся сразу два судебных заседания, в которых примет участие их "угасающая звезда". В предстоящую субботу будет рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Навального на решение Симоновского суда о замене условного срока на реальный. И в тот же день, ожидается, вынесут приговор по делу о клевете в адрес ветерана.

Это означает не что иное, как "осторожно, двери закрываются". На Западе это прекрасно понимают, и они спешно и истерично пытаются вытащить своего агента любыми способами. Даже привлекая ЕСПЧ.

Мнение экспертов

Артем Кирьянов, член Общественной палаты России, адвокат, доктор юридических наук:

- Это очень странное решение ЕСПЧ. И вообще странные действия в отношении связанных с Алексеем Навальным процедур. Первое, что удивляет, это скорость принятия решений и заявлений. Российские адвокаты привыкли, что у ЕСПЧ несколько лет занимает принятие решений или хотя бы заявлений.

Поскольку у ЕСПЧ реальных полномочий повлиять на решение российского суда нет, то взяли политическую, юридическую и PR-составляющие. Смешали и теперь ожидают реакции. Юридическая заключается во вмешательстве ЕСПЧ в юрисдикцию России, их желании повлиять на решение суда, оказать давление на апелляционный суд. Это все выглядит очень странно с точки зрения права. Нет объективности над схваткой, которой должен обладать любой суд. Это очень печалит, поскольку подобные вещи должны оставаться в рамках, чтобы Россия могла в дальнейшем принимать и выполнять решения ЕСПЧ. В связи с такой ситуацией могут возникнуть предпосылки для создания в России своего национального суда по правам человека. У нас достаточно много честных и профессиональных юристов, которые могли бы работать в таком суде.

Александр Рудаков, политолог, эксперт института социальных исследований:

- Решение ЕСПЧ по Навальному носит абсолютно политический характер. Европейский суд обычно очень долго рассматривает жалобы граждан. Как правило, 95 процентов жалоб из России отметаются еще на начальной стадии. В случае же с Навальным мы видим совсем другую историю. Жалоба рассмотрена очень быстро, а принятое решение не имеет аналогов в практике ЕСПЧ. Они никогда не трактовали правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер таким образом.

Причина спешки, вероятно, в том, что это решение ЕСПЧ носит политический характер. Можно предположить, что скорость, с которой было вынесено решение, связана с попыткой вынести его до 20 февраля. Даты, когда будет рассматриваться жалоба Навального о замене ему условного срока на реальный. Опять же можно предположить: на Западе посчитали, что Алексей Навальный не справился со своей миссией и не смог превратить заседание суда в политическую трибуну. Скорее, наоборот. В ходе судебных прений он дискредитировал сам себя своим неадекватным поведением.

Кроме того, не исключаю, что это решение ЕСПЧ готовит почву для новых европейских санкций в отношении России. Так как нет сомнений, что Россия ответит на это требование отказом.

Такое ощущение, что речь идет о профессиональной катастрофе самого ЕСПЧ, поскольку такой уровень политизации решений, уровень абсолютно произвольного трактования правовых норм наносит серьезный удар по авторитету этой организации.

Александр Брод, член Совета по правам человека при президенте РФ:

- ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, ссылается на правило 39 регламента ЕСПЧ. Но, насколько мне известно, этот механизм применяется, если жизнь, здоровье заявителя может подвергнуться серьезной опасности, если человеку, находящемуся под стражей, требуется независимое медицинское обследование или лечение.

Навальный же, его близкие и адвокаты в последнее время не заявляли о необходимости его лечения. Жалоб на его здоровье в последнее время не поступало. Поэтому требования ЕСПЧ не считаю в данном случае юридически обоснованными.

В случае же несогласия с позицией российского правосудия Алексей Навальный должен пройти все его стадии, и только затем уже обращаться в ЕСПЧ.