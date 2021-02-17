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17.02.2021 13:52
Рубрика: Экономика

Кабмин утвердил план развития в России рынка СПГ

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство утвердило "дорожную карту" развития рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия может стать крупнейшим экспортером сжиженного газа

Вопрос важен с точки зрения газификации регионов и их социально-экономического развития. "Необходимо ускорить такую работу, чтобы тепло пришло в дома как можно скорее, причем по доступным для людей ценам, - подчеркнул глава кабмина. - Предстоит нарастить производство сжиженного природного газа, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей".

У сжиженного природного газа в сравнении с традиционными видами топлива есть другие преимущества. Он более экологичный, заметил Мишустин, и может успешно применяться практически на любом виде транспорта. Для того необходима соответствующая инфраструктура, меры по развитию которой предусмотрены документом.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Председатель Правительства

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