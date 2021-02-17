На крупнейшем Международном военно-техническом салоне IDEX 2021, который пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля, Россия представит новейшие образцы вооружения, получившего разрешение на экспорт совсем недавно.

Организатором единой российской экспозиции на этом салоне традиционно выступает "Рособоронэкспорт". В этом году она займет более 1200 кв. м выставочной площади. Свои изделия - а их более 400 - представят все ведущие оборонные предприятия и объединения. Заявлено, что экспозиция ориентирована на демонстрацию средств и решений по ответу на современные угрозы и вызовы безопасности, в том числе по отражению атак ударных беспилотников. Особое внимание будет уделено решениям задач по противостоянию прежде всего террористическим группировкам и обеспечению безопасности важных государственных, инфраструктурных, в том числе транспортных и энергетических объектов.

Впервые в данном регионе будет представлена боевая машина пехоты на базе унифицированной колесной платформы "Бумеранг". А также зенитно-ракетная система большой дальности "Антей-4000" и новейший зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Викинг".

"Викинг" - экспортная версия комплекса "Бук-М3", совсем недавно поступившего на вооружение Российской армии. По сравнению с хорошо известным комплексом "Бук-М2" дальность стрельбы у него увеличилась в полтора раза, достигнув 65 километров. Кроме того, в полтора раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей - по 6 каждой самоходной установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с 8 до 18.

"Викинг" разрабатывался и создавался с учетом трендов мирового рынка. Его технические особенности позволяют максимально адаптировать комплекс под приоритеты иностранных заказчиков "Рособоронэкспорта". Специалисты отмечают, что этот комплекс получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одной системе ПВО. Например, пункт боевого управления "Викинга" имеет возможность сопряжения не только со штатной радиолокационной станцией, но и с другими РЛС, в том числе и не российского производства. Кроме того, у ЗРК предусмотрена возможность автономного применения огневых единиц и даже отдельных самоходных огневых установок, что увеличивает суммарную обороняемую площадь и количество прикрываемых объектов, а также позволяет минимизировать стоимость организации системы ПВО.

На салоне IDEX 2021 cвои изделия - а их более 400 - представят практически все ведущие оборонные предприятия и объединения нашей страны

Впервые за рубежом пройдет публичная презентация танка Т-14 "Армата". Правда, представят его в виде макета, а также в мультимедийном формате. Однако не стоит сомневаться, что и такой показ привлечет большое внимание.

Немало новинок будет показано в сегменте стрелкового оружия. Помимо первого зарубежного показа автомата АК-19 состоится презентация ковровского автомата "Корд", который по ряду характеристик превосходит знаменитые автоматы серии АК.

Сейчас выпускаются две версии "Корда" - А-545 и А-762. Соответственно калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Создание "Корда" долгое время было окружено тайной. Даже внешний вид автомата держался в строжайшем секрете. Рассекретили его относительно недавно. Однако широкой известности он пока не получил. Хотя те, кто имеет это оружие в своем арсенале, а это в основном спецназовцы, считают себя счастливчиками. И вот почему.

"Корд" идеально сбалансирован. Чтобы добиться этого, была разработана принципиально новая конструкция затвора, на который установили специальный балансир. Он соответствует по своей массе всей затворной группе. Когда происходит выстрел, под появившимся давлением пороховых газов начинают одновременно двигаться поршни и рамы балансира, причем движение происходит в противоположных направлениях. Скорости при этом равные. За счет этого движения импульсы компенсируют друг друга.

В результате автомат не трясется в руках стрелка даже в момент стрельбы очередями. Приклад не бьет в плечо - отдачи практически нет. В итоге значительно повысились точность и кучность стрельбы, а утомляемость стрелка даже в интенсивном бою заметно снизилась.

Автоматов аналогичной конструкции на сегодняшний день нет ни в одной армии мира, кроме Российской. Волне вероятно, что после его презентации на IDEX 2021 им заинтересуются многие потенциальные покупатели нашего оружия.

Интересна экспозиция от конструктора Владислав Лобаева. Его снайперские винтовки действительно уникальны. Да и названия звучны - DVL-10M1 "Диверсант", TSVL-8 "Сталинград", DXL-3 "Возмездие" и DXL-4 "Севастополь".

На стенде "Рособоронэкспорта" будут представлены модели многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 и транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, способных значительно повысить боевой потенциал авиационной группировки любой страны Ближнего Востока и Северной Африки. В виде моделей выставят популярные на ближневосточном рынке комплексы ПВО С-400 "Триумф" и "Тор-М2КМ", а также комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам "Купол-ПРО".

В военно-морской части экспозиции судостроительная корпорация "Ак Барс" представит модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Заявлено, что в ходе IDEX 2021 "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Гендиректор госкорпорации "Ростех", в которую входит большинство отечественных участников выставки в Абу-Даби, Сергей Чемезов заявил:

- Ближний Восток и Северная Африка сегодня - в числе ключевых заказчиков на рынке вооружений. На долю региона приходится примерно 1/3 общего объема рынка. Оружие с маркой "Сделано в России" здесь хорошо известно и пользуется повышенным спросом. Оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых климатических условиях - на море, на суше и в воздухе. Учитывая все вышесказанное, регион является для нас очень важным. По итогам 2020 года на страны региона пришлось более 50 % всех экспортных поставок по линии "Рособоронэкспорта". В 2021 году эти позитивные тренды будут продолжены.