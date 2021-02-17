Кубанские аграрии "Концерна "Покровский" выступают за стабильное развитие национальной экономики

В Краснодарском крае трудовые коллективы обратились к местным властям с просьбой разрешить проведение митингов в поддержку экономического курса правительства и за спокойное развитие страны. По данным СМИ, заявки в райадминистрации подали практически все подразделения Группы компаний "Концерн "Покровский", в которых трудится более 10 тысяч человек.

О проведении подобных санкционированных акций заявляют трудовые коллективы и в других регионах. Это ответ на события последних недель, в частности, реакция на усиление по надуманным причинам санкционного давления западных стран на Россию. Краснодарские аграрии не остались в стороне. В пресс-службе ГК "Концерн "Покровский" пояснили, что собрания и митинги будут проходить в законном режиме при согласовании с администрациями районов как на предприятиях, так и в муниципалитетах, и конечно, с учетом санитарных норм. Участники акции хотят напомнить, что залогом успеха государственной политики является стабильность, а базисом - экономика, опирающаяся на крепкий и социально ответственный бизнес в регионах. Без этого спокойное развитие государства невозможно.

- Предприятия ГК "Концерн "Покровский" ведут свой бизнес честно и открыто, мы платим налогов 4,5 млрд рублей в год, - говорит представитель Каневской группы компаний "Концерна "Покровский" Максим Мишарев. - У нас много социальных программ, мы делаем все возможное для развития территорий - там, где работаем. Нашего президента мы всегда поддержим.

Путь экономических санкций, двойных стандартов и пренебрежения нормами международного права - контрпродуктивен. Об этом говорили на собраниях в трудовых коллективах концерна, проведенных в преддверии акции: на сахарном комбинате "Курганинский", Тимашевском и Каневском сахарных заводах, агрофирмах "Должанская", "Новощербиновская", "Бейсуг" и других предприятиях.

- Изменять жизнь к лучшему надо законным путем, - считает управляющий Каневского сахарного завода Александр Патеев. - Разве мы не видим положительных изменений? Возьмите хотя бы программу импортозамещения, сколько возможностей она дала нашему сельскому хозяйству!

Надо работать на укрепление экономики и обороноспособности страны и развивать собственное производство, создавать новые рабочие места. В этом уверен директор ООО "Агрофирма "Новощербиновская" Сергей Калюта. Однако, по его мнению, и власть должна активно помогать бизнесу.

В этом плане прошедший 2020 год стал показательным. Пандемия коронавируса принесла новые вызовы, успешное преодоление которых возможно только при консолидации усилий власти и бизнеса. Взаимная поддержка уже привела к тому, что в России сформировался уникальный экономический климат, позволивший пройти непростой этап с минимальными потерями и открывший путь к развитию различных отраслей.

В условиях пандемии бизнес продемонстрировал особую социальную ответственность. Об этом, в частности, говорила на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. События прошедшего года наглядно продемонстрировали единство государства, бизнеса и гражданского общества в борьбе с пандемией, отметила она. Бизнес в полной мере показал готовность оперативно подключаться к решению острых проблем и реализовывать новые подходы, направленные на поддержку социальной сферы, граждан и некоммерческих организаций.

"В чем особенно проявилась социальная ответственность бизнеса - это забота о своих трудовых коллективах, их жизни и здоровье, максимально возможное сохранение занятости", - подчеркнула Галина Карелова.

По ее мнению, особые слова благодарности следует выразить организациям, сумевшим выполнить главную задачу, о которой неоднократно заявлял президент РФ - сохранить рабочие места и заработные платы. Несомненно, это было непросто. Также на новый уровень вышла реализация программ корпоративной социальной ответственности и благотворительности.

Как полагает президент РСПП Александр Шохин, социальный аспект стал неотъемлемой частью устойчивого развития бизнеса. По его словам, в период распространения коронавирусной инфекции и предприниматели, и крупный бизнес показали, что готовы и могут брать на себя ответственность, принимая меры для сохранения производства, занятости и здоровья сотрудников.

"Я хочу подчеркнуть: для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей", - об этом еще в 2018 году в своем Послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. А 2020 год, уверен Шохин, лишь подтвердил справедливость и актуальность этих слов.

Кстати, "Россия - страна возможностей" - это одновременно призыв, лозунг и смысл работы одноименной автономной некоммерческой организации, созданной в 2018 году по инициативе Владимира Путина. Ее цель - дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

- Наш концерн уже работает в этом направлении, - говорит Сергей Калюта. - Мы готовы ежегодно создавать личный бизнес для 100 семей, на эти цели "Концерн "Покровский" выделяет специальный фонд. Приглашаем молодежь активно включаться в создание своего семейного дела, ведь Россия - это действительно страна возможностей.

По мнению управляющего агробизнесом "Концерна "Покровский" Станислава Кашубы, прошедший 2020 год стал периодом испытаний всего АПК России на прочность и стабильность. Он многому научил аграриев, например, важности работы в команде и повышенной ответственности перед страной, дал новое понимание таких истинных ценностей, как дружба, взаимопомощь и поддержка.

"Мы благодарим всех сотрудников, которые не прекращали работу ни на секунду в поле, на фермах, на заводах, в садах, в офисах и на всех видах производств, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России", - отметил Станислав Кашуба.

Несколько слов о предприятиях ГК "Концерн "Покровский". Уже более 20 лет они динамично развиваются в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Занимаются животноводством, растениеводством и мясопереработкой, экспортом, производством сахара и электрооборудования, строительством, управлением недвижимостью и инвестированием. Приоритетное направление - аграрный бизнес.

По оценкам аналитиков, эта группа компаний является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране, который входит в десятку национальных лидеров по объему обрабатываемой земли и основным производственным показателям. Это своего рода государство в государстве, обеспечивающее работой свыше 10 тысяч человек, причем 8 тысяч из них заняты в сельском хозяйстве.

- Собственное зерно позволяет эффективно развивать животноводство, молочное направление и мясопереработку, - рассказал Михаил Пак, директор по развитию "Концерна "Покровский". - Этому также способствует эффективное использование производственных, кадровых и финансовых ресурсов, современное техническое оснащение предприятий.

За последние пять лет в Группе компаний созданы 3000 рабочих мест. Годовой оборот составляет порядка 30 млрд рублей, он обеспечивает не только крупные налоговые отчисления, но и инвестиции в агробизнес на сумму около 4 млрд рублей в год. Земельный банк превышает 240 тысяч га. Годовой валовой сбор составляет около 2,05 млн тонн, более 400 тысяч тонн из которых отправляются на экспорт.

Но есть и еще два очень важных направления деятельности - благотворительность и социальные проекты. Так, социальное направление обеспечивает развитие санаторно-курортного комплекса в поселке Небуг на Черноморском побережье Кубани, инновационного центра реабилитации, детского центра и спортивного клуба.

Например, Центр здоровья "Покровский" в Ростове-на-Дону хорошо известен горожанам тем, что в нем используют уникальные тренажеры. А еще там применяют энергодотационный и реабилитационный методы, основанные на механотерапии и кинезиологии. Они отлично зарекомендовали себя в спортивной реабилитации и лечении нарушений осанки и болей в суставах. Занятия проводят персональные инструкторы по индивидуальным программам, разработанным врачом-реабилитологом.

А еще под патронажем концерна работает "Академия Детства" - так называется Центр развития ребенка, расположенный в историческом центре Ростова-на-Дону. Он предназначен для раскрытия интеллектуального, творческого и физического потенциала детей в возрасте от двух месяцев до 10 лет. В нем действуют студии вокала, хореографии, театрального искусства и музыки, преподают иностранные языки, этику и этикет.

По словам Михаила Пака, социальным вопросам уделяется огромное внимание: ежегодно на реализацию соцпроектов и благотворительность концерн направляет более 100 миллионов рублей. Причем для него это не только добрая корпоративная традиция, но и инструмент повышения социальной ответственности компании и сотрудников.

- Финансовую и материальную помощь получают детские сады, школы и больницы, - перечисляет Михаил Пак. - Предприятия группы помогают администрациям поселений Кубани организовывать различные мероприятия для местных жителей.

Благотворительностью концерн занимается на протяжении всей своей истории. В 2015 году эта деятельность была централизована. Тогда был создан благотворительный фонд "Покровский", который с тех пор и курирует все подобные начинания. Это - общественная организация, цели и задачи которой прописаны в уставе и говорят сами за себя. Например, фонд занимается социальной реабилитацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддерживает общественно значимые молодежные инициативы, детские движения и организации.

За счет средств концерна этот фонд, например, помог отремонтировать здание Стародеревянковской школы №15, произвел капитальный ремонт инфекционного и хирургического отделений Каневской центральной больницы. Когда началась пандемия коронавируса и был введен карантин, концерн закупил и доставил на дом многодетным семьям продуктовые наборы. Регулярно реализуются также проекты по сохранению и содержанию зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культурное и природоохранное значение. Так, недавно было отремонтировано старинное здание в станице Новоминской, в котором теперь тренируются юные дзюдоисты.

В поселке Партизанский при поддержке концерна был реконструирован памятник советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Благотворительная помощь выделяется на ремонт храмов и развитие спортивной и социальной инфраструктуры в тех районах Краснодарского края, где работают предприятия концерна и проживают его сотрудники и пайщики.

Все это подтверждает тезис о том, что сегодня государство и бизнес выходят на новый уровень сотрудничества. Неслучайно вице-спикер СФ Галина Карелова выразила уверенность: наработанный опыт взаимодействия в период совместной борьбы с пандемией поможет и в дальнейшем в достижении национальных целей развития.