Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,1. Такие данные приводятся на сайте Московской биржи. Это на 18 копеек ниже результатов предыдущих торгов.

"Рубль сегодня слабеет против доллара и укрепляется против евро", - приводят слова аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова портал Banki.ru.

По его словам, нефть не оказывает существенной поддержки рублю, что может быть связано с фиксацией прибыли в российских активах со стороны нерезидентов. На сырьевые котировки влияют новости о холодах в Северном полушарии планеты, но при этом против роста цены на нефть сыграли сообщения о возможном росте добычи со стороны Саудовской Аравии.