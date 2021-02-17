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17 февраля 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16 февраля 2021 года № 27-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2020 № 145-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в абзац первый пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2020 № 145-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.09.2020 № 147-рг, от 13.10.2020 № 158-рг, от 27.10.2020 № 167-рг, от 10.11.2020 № 174-рг, от 24.11.2020 № 178-рг, от 09.12.2020 № 183-рг, от 23.12.2021 № 195-рг, от 19.01.2021 № 10-рг, от 02.02.2021 № 16-рг) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Ввести с 17.09.2020 по 30.09.2020, с 01.10.2020 по 14.10.2020, с 15.10.2020 по 28.10.2020, с 29.10.2020 по 11.11.2020, с 12.11.2020 по 25.11.2020, с 26.11.2020 по 09.12.2020, с 10.12.2020 по 23.12.2020, с 24.12.2020 по 06.01.2021, с 07.01.2021 по 20.01.2021, с 21.01.2021 по 03.02.2021, с 04.02.2021 по 17.02.2021, с 18.02.2021 по 03.03.2021 для граждан в возрасте 65 лет и старше режим изоляции в домашних условиях (далее также - самоизоляция), за исключением:".

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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