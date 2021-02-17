Ладо Убилава как поэт дебютировал в газете "Литературная Грузия"

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Тахо-Годи Махач

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Фото: Центральный архив МО РФ

Потерянный солдат

Текст: Дмитрий Шеваров
Ладо Убилава, 28 лет
Убилава Ладо (Владимир) Михайлович (1914 - 14.07.1942), рядовой 694-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии.

Родился Ладо в селе Чала Цаленджихского района Грузии. В 1936-1941 годах учился на филологическом факультете Тбилисского государственного университета.

Как поэт дебютировал в газете "Литературная Грузия".

Погиб при освобождении Ворошиловоградской области Украины. В донесении о потерях сказано, что его тело осталось на поле боя.

На русский язык стихотворения Убилава переводил поэт Игорь Жданов. Первый поэтический сборник Владимира Убилавы "Волнение бушующего" вышел в печать после его смерти, лишь в 1955 году. После этого свет увидели сборники "Баллада потерянного солдата" (1959), "У отеческого очага" (1967), а в 1969 году отдельной книгой вышла поэма "Тобаварчхили".

Фото: Марк Редькин / ТАСС
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