Матвиенко: В Совфеде впервые не выявлено ни одного случая COVID-19

Результаты всех тестов на COVID-19 в Совете Федерации на этой неделе оказались отрицательными, сообщила председатель палаты Валентина Матвиенко.

"За весь период пандемии впервые не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом", - сообщила она в среду на пленарном заседании. Спикер напомнила, что тестирование регулярно проходят все парламентарии и сотрудники аппарата СФ.

Кроме того, к очной работе возвращаются сенаторы старшего возраста. Так, на заседании в среду Валентина Матвиенко поприветствовала 91-летнего представителя Белгородской области Николая Рыжкова.

Ранее она сообщила, что коронавирусом переболели 55 сенаторов, антитела обнаружены и у самой главы СФ.