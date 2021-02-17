Небензя: Недопустимо распространение ложных данных о вакцинах от COVID-19

Москва считает недопустимым распространение ложных сведений о вакцинах от COVID-19. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"И, конечно, мы не можем не согласиться и разделяем призыв госсекретаря (США Энтони - прим. "РГ") Блинкена о недопустимости вакцинной диффамации и необходимости объединения усилий", - сказал Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, посвященном борьбе с пандемией COVID-19.

Он также напомнил, что Россия оказывает всяческую помощь в борьбе с пандемией и, в том числе, направила около 20 медицинских миссий в 15 стран, передала тест-системы в 50 государств, а также безвозмездно поставила тысячи единиц медоборудования и миллионы единиц средств индивидуальной защиты.

Ранее Блинкен во время выступления на онлайн-заседании СБ ООН заявил, что новая администрация США призывает власти всех стран бороться с распространением ложной информации о вакцинах от коронавируса.