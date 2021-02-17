Постановление правительства Орловской области от 28 января 2021 года № 36 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Орловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области за IV квартал 2020 года на душу населения в размере 10 378 рублей, для трудоспособного населения - 11 132 рублей, для пенсионеров - 8633 рублей, для детей - 10 338 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская правда".

Председатель Правительства Орловской области А. Е. Клычков







