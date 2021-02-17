Правительство Нидерландов призвали отменить комендантский час

Суд в Гааге во вторник постановил, что правительство Нидерландов должно отменить действующий комендантский час - меру по борьбе с коронавирусом, которая привела к насильственным беспорядкам в нескольких городах. Комендантский час действует в этой стране до второго марта.

"Комендантский час должен быть немедленно отменен", - говорится в постановлении суда. В нем также указывается, что правительство злоупотребило имеющимися полномочиями по чрезвычайным ситуациям, а сам комендантский час "является грубым нарушением права граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни".

Ранее правительство Нидерландов объявило о введении национального комендантского часа с 21:00 до 4:30 с 23 января по 2 марта. Этот комендантский час, первый в Нидерландах после Второй мировой войны, вскоре после его введения привел к самым серьезным беспорядкам в стране за последние десятилетия. Специальный закон, на основании которого правительство приняло решение о введении комендантского часа, предназначен для "очень срочных и исключительных обстоятельств", заявили в суде. Со своей стороны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал голландцев продолжать соблюдать комендантский час, отмечает Guardian.

Иск был подан группой Viruswaarheid ("Вирусное безумие"), которая в течение нескольких месяцев организовывала массовые протесты против мер по борьбе с пандемией. Она была основана Виллемом Энгелем, учителем танцев, который с тех пор стал одним из самых влиятельных противников мер по борьбе с COVID-19 не только в Нидерландах, но и в Европе.

Комендантский час широко используется в Европе для ограничения передвижения граждан в вечернее и ночное время. Он был введен во Франции, в Греции, Испании и Италии.