Прогнозировать течение болезни поможет искусственный интеллект

Искусственный интеллект поможет прогнозировать течение заболеваний у пациентов, считают в Минздраве. Как отметил руководитель департамента цифрового развития и информационных технологий Дмитрий Селиванов, анализировать состояние больного с помощью умных технологий российские врачи смогут, благодаря внедрению системы прогнозной аналитики. Предполагается, что система будет накапливать данные об эпизодах лечения пациентов, благодаря которым прогнозировать варианты развития недуга в каждом аналогичном случае.

Селиванов подчеркнул, что сегодня важно научиться обрабатывать эти данные, учитывая, что в информационном взаимодействии участвует большое количество медорганизаций. "Представьте, что в 2020 году только в первичном звене совершено более одного миллиарда обращений граждан и сформировано 784 млн факта оказания медицинской помощи", - пояснил он.

Эксперты считают, что прогнозная аналитика поможет на 15% снизить загрузку стационаров и на 10% - повторную госпитализацию пациентов.