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17.02.2021 09:56
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Более 100 площадок для испытания современных технологий доступно московским инноваторам

Текст: Любовь Проценко

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в столице с 2019 года. Благодаря ей стартапы и уже состоявшиеся наукоемкие компании имеют возможность испытать свою продукцию на подходящих городских или коммерческих площадках. Это позволяет предпринимателям оценить конкурентоспособность и перспективы своих разработок и усовершенствовать их до вывода на рынок благодаря обратной связи от потребителей. А организации, на базе которых проходят тесты, первыми знакомятся с перспективными технологиями.

Портал Московского инновационного кластера обновили для пользователей

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "С момента запуска программы испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 пока в процессе. Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений. Они представляют такие направления, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие. В этом году планируется провести не менее 40 испытаний".

В регионах Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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