Наталья Сергунина: Более 100 площадок для испытания современных технологий доступно московским инноваторам

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в столице с 2019 года. Благодаря ей стартапы и уже состоявшиеся наукоемкие компании имеют возможность испытать свою продукцию на подходящих городских или коммерческих площадках. Это позволяет предпринимателям оценить конкурентоспособность и перспективы своих разработок и усовершенствовать их до вывода на рынок благодаря обратной связи от потребителей. А организации, на базе которых проходят тесты, первыми знакомятся с перспективными технологиями.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "С момента запуска программы испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 пока в процессе. Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений. Они представляют такие направления, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие. В этом году планируется провести не менее 40 испытаний".