Найден мертвым оператор "Войны и мира" Бондарчука Аветис Зенян

Советский кинематографист Аветис Зенян скончался в возрасте 85 лет.

Как передает KP.RU, Аветиса Назаровича, одного из операторов прославленной киноэпопеи Сергея Бондарчука 1965-1967 годов "Война и мир", без признаков жизни обнаружила его супруга Галина. На тот момент артист уже не дышал, пульс не прощупывался.

Супруга вызвала "скорую" - "в надежде, что врачам удастся реанимировать" мужа - но прибывшим медикам осталось лишь констатировать его смерть.

У Зеняна был рак. "Заболевание стало причиной смерти", уточнил изданию источник из системы здравоохранения Москвы.

Аветис Зенян после съемок "Войны и мира" работал на ленте "Гори-гори, моя звезда", снимал с вертолета Чернобыль после катастрофы, трудился над реставрацией советских лент "Веселые ребята", "Чапаев", "Александр Невский", "Иван Грозный".