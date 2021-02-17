Орловский чиновник задержан за плохой стадион

В Орле задержан главный специалист отдела строительного контроля КУ ОО "Орелгосзаказчик", который подозревается в превышении должностных полномочий по делу о приемке нового стадиона.

Как напомнили в СУ СК по региону, в июле 2019 года между администрацией Знаменки Орловского района и ООО "Пром-экология" был заключен контракт на строительство футбольного поля с искусственным покрытием, а с начальником КУ ОО "Орелгосзаказчик" - договор о строительном контроле.

По данным следствия, ответственный за это специалист подписал акты выполненных работ, хотя вместо щебня должного качества при строительстве использовали другой материал. Таким образом, ущерб бюджету Орловской области оценили на сумму более 12 миллионов рублей.

В СУ СК по Орловской области отметили, что теперь устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного и продолжит устанавливать должностных лиц органов власти, которые, возможно, покровительствовали преступлению.