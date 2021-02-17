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17.02.2021 17:43
Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем устранили аварию на теплосетях

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ростове Великом все многоквартирные дома и соцобъекты подключили к теплосетям и горячему водоснабжению. По информации правительства Ярославской области, сейчас управляющие компании отрабатывают заявки от жителей по регулировке внутренних систем отопления, а администрация города проводит выборочный поквартирный обход для замера температуры в помещениях.

Фото: iStock
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Напомним, авария на теплосетях Ростова Великого произошла 13 февраля: без отопления и горячей воды в морозы остались три тысячи человек. Два дня коммунальщики устраняли порывы на теплотрассе, но во время пуска теплоносителя образовались новые. В результате из 27 пострадавших домов к теплу удалось подключить только 22, а на оставшихся пяти работы продолжились.

Дольше других мерзли в своих квартирах жильцы трех домов - около 200 человек. Их решено было переселить в гостиницы: областные власти договорились с владельцами шести ростовских отелей, которые согласились бесплатно принять людей на проживание.

В облправительстве рассказали, что обследовали сети и устраняли прорывы больше 50 человек, на объектах было задействовано 20 единиц техники, замерзшие трубы отогревали тепловыми дизельными пушками. Сейчас начинается засыпка вырытых траншей, но полностью места раскопов благоустроят, когда на улице потеплеет.

Введенный в Ростове режим повышенной готовности пока сохраняется.

Глава региона Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя правительства области Виктору Неженцу проработать вопрос о включении Ростова в программу Минстроя РФ по модернизации объектов ЖКХ со степенью износа свыше 60 процентов.

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