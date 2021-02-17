Под Тулой сгорел склад битумного завода площадью 1200 метров

В поселке Ленинский под Тулой пожарные тушат огонь на битумном заводе. Открытое горение ликвидировано, но клубы черного дыма еще видны издалека, говорят очевидцы.

Информация о возгорании поступила в ЦУКС в 5:06. Диспетчер пункта пожарной связи сообщил о пожаре на битумном заводе на улице Набережной в поселке Ленинский. На место выехали семь пожарных расчетов и автолестница. Руководил тушением пожара начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Алексей Павлов.

Как рассказали "РГ" очевидцы, загорелся склад на заводе по производству модифицированных битумных смесей. Открытое горение было ликвидировано в 6:31. По данным МЧС, пострадавших нет.

В результате полностью сгорело здание площадью 1200 квадратных метров, в нем обрушилась кровля. В настоящее время пожарные продолжают проливать пепелище, ликвидируя остатки горения, сообщил "РГ" официальный представитель МЧС по региону Максим Пряхин.

На месте также работают сотрудники полиции. Территория завода оцеплена, чтобы не допустить туда посторонних, уточнил руководитель пресс-службы УМВД Андрей Ярцев.

В апреле прошлого года на предприятии уже был крупный пожар на площади 800 квадратных метров.