Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов

В детстве я вылечил голубя. Его сбила машина и разорвало зоб. Принес раненого домой. Мама тоже любила птиц, но отправила меня с находкой прямо на помойку: все равно не жилец.

А выше этажом жил Николай Николаевич Дроздов. Я прямо к нему. Он позвонил своему брату-ветеринару. Тот примчался с медицинской сумкой и тут же принялся обрабатывать рану, а потом зашил зоб кривой иглой. Я волновался, как первоклассник. Впрочем я и был им. Через день голубь выпорхнул из коробки, где я его держал и стал жадно пить. Я ему насыпал по совету братьев Дроздовых вареного пшена. Мой Гуля пошел на поправку, а через неделю я выпустил его на волю. Он потом еще долго прилетал ко мне на подоконник за пшеном и семечками. Соседи были не против - жил-то я на первом этаже.

Потом была хворая ворона. Но она лечиться не захотела, перевернула на подоконнике все цветы и смылась в форточку. Почему я не стал орнитологом? Наверное, из-за этой неблагодарной вороны.

Сейчас у городских птиц тяжкая пора. Толстый слой снега скрывают от них природный корм. Метели и холода загоняют их на чердаки. А какой корм на чердаках? Одна бельевая веревка. Было бы хоть мыло…

Больше всего мне жалко воробьев. Чтобы Москва постоянно хорошела, всю палую листву убирают. А в ней жучки и червячки. Кусты вырубаются. А где жить воробьям? К тому же более крупные голуби отгоняют их от "сеятелей" - так я называю сердобольных бабушек, которые и в зной, и в стужу разбрасывают хлебные крошки. Они и спасают птиц в городе, не дают им погибнуть. Голодная птица летом еще перекрутится. Там жучка, там паучка. А вот зимой ей не сладко. Температура тела 45 градусов. Как эти 45 градусов держать на голодный зоб? Я видел как в Якутии синицы гибли прямо на лету. Кончилась энергия и - все.

Семечки, пшено, белый хлеб - отличный завтрак для пичуги. Фото: Александр Рыбин

В Московском регионе водится более 200 видов птиц. Не ожидали услышать такую цифру? 100 из них остаются зимовать. Те, что улетают на юг, тоже гибнут в дороге. Процентов 60. А вот в холодную городскую зиму, пусть она и не долгая, умирает до 80 процентов. Прежде всего это мелкие птички. Синички, зимородки, поползни, зарянки, малиновки и мои любимые снегири.

Синички любят сало. Его надо подвесить на проволоке или на леске между ветвей дерева. Не обязательно высоко. Главное, чтобы сало было без специй и соли. Все равно жир срезаете со свиной отбивной. Типа это вредно. Так вот эта "вредятина" спасет не одну синичью жизнь. Выбрасывать за окно мясные ошметки - мол, птицы подберут - не стоит. Не подберут. Крошка синичка не в силах нырнуть в сугроб. А вот если припасти с осени веточку рябины и выставить в окно, то снегирь прилетит. Правда, это случится не в центре города. Тут для него слишком шумно. Хотя я видел однажды со своего московского балкона и снегиря!

Лучше всего сделать кормушки для мелких птиц. Сойдет и пластиковая пятилитровая бутылка. Вырежете в ней оконце перочинным ножом, но не забудьте наклеить на острые края изоленту или скотч.

Чем же кормить? Знаю точно, чем кормить не надо! Черным хлебом. Да и всем тем, что вызывает брожение. Наклюется снегирь вкусняшки, а потом зоб разорвет. А дяди Дроздова рядом не будет. Зато будет наглая кошка. Пшено хорошо только для голубей. Мелким пернатым оно противопоказано. Белый хлеб вполне сойдет. Только не заплесневелый. Плесень это те же дрожжи. И ни в коем случае не рассыпайте рис! Эта штука пострашнее дроби охотника. Переварить его не в состоянии ни один зоб, кроме вороньего.

Ворон я кормить отказываюсь. Все сами отыщут и сами возьмут. Ковыряются в крытых помойках, как у себя дома. Одна даже залетела ко мне на балкон и перевернула пепельницу. Приняла "бычок" за червячок? Неслучайно их зовут летающими крысами. Если помойку увезли ночью, то с азартом заклюют голубка. Одно квиссо с перьями останется. Причем начинают с головы. Птичий мозг для них особое лакомство. А воробьи - это легкий десерт.

Природа штука тонкая. А в таком мегаполисе, как Москва еще и архисложная. Убрали с улиц собак - расплодились кошки. Казалось бы, чем больше кошек, тем меньше птиц. А вот нет! Сеятели подкармливают еще и мурлык и они не смотрят на птиц даже в своей сытой дреме. Казалось бы, птиц должно быть больше! Но растет популяция ворон и голубей. Остальным у кормовой базы просто нет места. Кто силен, того и семки.

Поэтому так важно в первую очередь подкармливать не сизокрылых и летающих крыс, а малых пичужек. К нам на четвертый этаж возле Садового кольца прилетают две синички. Я им и сальца, и семечек отсыплю. Но семечки опять-таки должны быть не соленые, не жареные. А самые натуральные. Лучше тыквенные или кабачковые. Глядишь, с двумя синичками и перезимуем. Ведь когда-то суровая зима закончится, как и коронавирус. Интересно, что скорее?