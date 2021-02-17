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17.02.2021 15:00
Рубрика: Власть

В Белгороде от менингококковой инфекции скончался солдат

Текст: Антон Валагин

В Белгороде от тяжелой формы менингококковой инфекции скончался 19-летний солдат-срочник. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: РИА Новости
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- 11 января солдат обратился в медпункт своей воинской части с жалобой на плохое самочувствие. В тот же день после обследования и ухудшения состояния военнослужащего доставили в инфекционную больницу Белгорода. Больному оказывалась вся необходимая помощь, но из-за тяжести и скоротечности заболевания спасти его не удалось, - рассказали военные.

В Воронеже родные погибшего солдата считают, что лечение было начато слишком поздно.

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