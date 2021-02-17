В Белгороде от менингококковой инфекции скончался солдат

В Белгороде от тяжелой формы менингококковой инфекции скончался 19-летний солдат-срочник. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

- 11 января солдат обратился в медпункт своей воинской части с жалобой на плохое самочувствие. В тот же день после обследования и ухудшения состояния военнослужащего доставили в инфекционную больницу Белгорода. Больному оказывалась вся необходимая помощь, но из-за тяжести и скоротечности заболевания спасти его не удалось, - рассказали военные.

В Воронеже родные погибшего солдата считают, что лечение было начато слишком поздно.