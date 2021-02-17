В Минобороны опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства

В министерстве обороны РФ опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства на Фрунзенской набережной в Москве, сообщает ТАСС. Там отметили, что сведения, появившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности.

В Минобороны уточнили, что все подразделения, находящиеся в комплексе зданий ведомства функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в экстренные службы города позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в здании Минобороны на Фрунзенской набережной, 22/2, а также на станции метро "Парк культуры" и двух ее выходах.