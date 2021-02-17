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17.02.2021 15:11
Рубрика: Власть

В Минобороны опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства

Текст: Александр Степанов

В министерстве обороны РФ опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства на Фрунзенской набережной в Москве, сообщает ТАСС. Там отметили, что сведения, появившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности.

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В Минобороны уточнили, что все подразделения, находящиеся в комплексе зданий ведомства функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в экстренные службы города позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в здании Минобороны на Фрунзенской набережной, 22/2, а также на станции метро "Парк культуры" и двух ее выходах.

В регионах Власть Безопасность Происшествия ЧП Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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