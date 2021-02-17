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17.02.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье украли машину за 2 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Кража дорогой иномарки произошла в Балашихе.

Фото: скриншот с youtube.com
Видео: массовый угон машин из автосалона

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в территориальный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что похитили его автомобиль иностранного производства, припаркованный у одного из домов в микрорайоне Новое Павлино. Ущерб составил около 2 миллионов рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" установили подозреваемого и задержали его по месту проживания в Ленинском городском округе. Им оказался ранее судимый 49-летний мужчина.

Выяснилось, что он разбил стекло и, используя специальное оборудование для запуска двигателя, похитил автомобиль, который перегнал в гараж-отстойник. В ходе осмотра гаража оперативники обнаружили иномарку, изъяли и передали ее собственнику

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". Балашихинским городским судом угонщику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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