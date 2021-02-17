В Приамурье успешно работает центр для одаренных детей

Несколько лет назад в Амурской области открылся центр поддержки одаренных детей "Вега". Его справедливо назвали в честь самой яркой звезды в созвездии Лира. Руководит центром 27-летний психолог Андрей Духовный.

- Мы работаем в рамках национального проекта "Образование", наша задача находить талантливых и одаренных ребят и помогать им развиваться дальше, - говорит Андрей.

В амурской "Веге" сегодня дополнительное образование получают порядка пяти тысяч школьников. Они обучаются по двум направлениям: долгосрочному и краткосрочному. Долгосрочное - очень похоже на советскую продленку, на которую ходили миллионы школьников, проводя там с пользой время после уроков.

-В нашем центре работает три направления - наука, искусство и спорт. Самое востребованное - научное направление,- говорит Андрей Духовный.

Ребята обучаются на базе авторитетных вузов: Амурского государственного университета, медицинской академии и Дальневосточного аграрного университета.

Центр на федеральные субсидии закупил компьютеры и материально стимулирует преподавателей, которые обучают ребят.

Реалии таковы, что сегодня больше всего юные амурчане интересуются IT-технологиями. Но нет недостатка в желающих обучатся декоративно-прикладному искусству, познавать тайны керамики и развивать себя в спорте.

Есть в пригороде Благовещенска удивительной красоты место, которое справедливо называют амурской Швейцарией. Там располагается загородный оздоровительный лагерь "Колосок". В тиши и природной красоте "Вега" регулярно проводит смены с интенсивным обучением для талантливых школьников. Две недели самостоятельной, насыщенной учебой жизни, становятся настоящей радостью для мальчишек и девчонок.

Фото: Центр выявления и порддержки одаренных детей "Вега"

Отбор талантливых и целеустремленных выстроен и продуман, он начинается в школе. Сегодня дистанционное обучение позволяет охватить все районы области.

Настя Пакулова живет в селе Овсянка, что в Зейском районе. Школьница узнала о развивающей "Веге" от учителя математики. Успешно прошла дистанционный курс "3- D" моделирования. Я дозвонился до Насти во всероссийский детский центр "Океан".

-Тут замечательно! Так интересно все, вы себе представить не можете, - голосом полным счастья делилась Настя последними новостями.

Девочка сказала, что благодаря учебе в "Веге" она укрепилась в мысли продолжить учебу в Дальневосточном федеральном университете.

У центра есть договоренность с амурским краеведческим музеем, о проведении там виртуальных выставок, которые смоделируют учащиеся центра с помощью компьютерных технологий.

- А почему нет? Это новая форма работы, молодежи она очень интересна,- говорит Андрей Духовный.

Самые успешные ученики регионального центра проходят учебу во всероссийском образовательном центре "Сириус" в Сочи.

Справка "РГ"

"Вега" - центр по выявлению и поддержке одаренных детей, в нем дополнительное образование получают ребята от 10 до 17 лет, демонстрирующие выдающиеся успехи в науках - математике, физике, химии и биологии; спорте - баскетболе, хоккее, единоборствах и шахматах; искусстве - многослойной акварельной живописи, декоративно-прикладному искусству (керамика и гончарное дело) и академической музыке (фортепиано; струнные инструменты - скрипка, альт, виолончель, духовые инструменты - кларнет, саксофон, фагот, труба, туба, флейта; ударные инструменты), и литературном творчестве (включая направление журналистика).