Газодобытчики Оренбуржья будут развивать культуру безопасности

Руководители компании "Газпром добыча Оренбург" подписали лидерские обязательства в области культуры безопасности.

- Сегодня мы с вами даем старт формированию новой корпоративной ценности предприятия, которая позволит достичь высоких результатов в области производственной безопасности, снизить риски, угрожающие жизни и здоровью наших работников, - подчеркнул генеральный директор компании Олег Николаев.

Руководитель предприятия и его заместители обязались соблюдать ключевые правила безопасности ПАО "Газпром" и требовать их соблюдения от подчиненных, а также представителей подрядных организаций, принимать меры по предотвращению происшествий, поддерживать инициативу и поощрять работников за вклад в развитие культуры безопасности.

Следует отметить, что проект "Развитие культуры безопасности" стартовал в "Газпром добыча Оренбург" в 2020 году. Его задача - формирование сознания работников и создание условий, обеспечивающих полное неприятие нарушений в области производственной безопасности, развитие вовлеченности персонала в процессы управления производственной безопасностью, повышение компетенций работников в этой области.