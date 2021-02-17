В Нижнем Новгороде чиновник на автомобиле сбил школьницу

В Нижнем Новгороде днем на улице Бринского водитель Hyundai сбил на пешеходном переходе девочку 2006 года рождения, которая переходила дорогу на красный свет.

Как сообщает РИА Новости, за рулем автомобиля находился 33-летний советник заместителя губернатора Нижегородской области.

По данным ГИБДД региона, девочку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытым переломом левой лучевой кости.

Водитель оказал ребенку первую помощь, сообщил о происшествии в экстренные службы и дал показания сотрудникам полиции. В момент ДТП чиновник был трезв и от медицинского освидетельствования не отказался, уточнили в областном правительстве.

По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении. По части 2 статьи 12.24 КоАП виновнику грозит штраф до 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет. Мужчина уже высказал готовность содействовать следствию и оказать помощь пострадавшей.