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17.02.2021 13:48
Рубрика: Общество

В Оренбурге по нацпроекту открыли три новых площадки лицея "Гагарин"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Три новых площадки областного центра выявления иподдержки талантливых школьников "Гагарин" открылись в среду в Оренбурге. На базе губернаторского лицея для одаренных детей заработал Центр микроскопии и микробиологии, а в педколледже им. Калугина - площадка "Базовые навыки опытно-конструкторских работ" и спортзал для занятий самбо. Первый урок юным самбистам дал министр спорта Оренбургской области Сергей Салмин - обладатель звания мастера спорта России по этому виду единоборств.
Фото: Сергей Медведев/RIA56 Фото: Сергей Медведев/RIA56
Фото: Сергей Медведев/RIA56

Центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин" в регионе появился в рамках реализации нацпроекта "Образование". Создан он по модели знаменитого сочинского "Сириуса". Следует отметить, что подобных "школ для вундеркиндов" в стране уже 50.

Фото: Департамент коммуникаций Фонда "Талант и успех"
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В Оренбуржье с его бескрайними просторами центр "Гагарин" развернулся сразу в нескольких точках. На востоке региона - в Орске - 28 января запустили опорную площадку на базе городского Дворца пионеров и школьников. А сегодня в Оренбурге губернатор Денис Паслер перерезал символическую красную ленточку в новых "филиалах" центра. Уровню оснащения здесь позавидуют не только лучшие столичные, но и зарубежные школы.

Так, в качестве прототипа "Центра микроскопии и микробиологии" была выбрана "Открытая лаборатория микроскопии" Немецкого музея (Deutsches Museum) в Мюнхене. Однако по номенклатуре оборудования и функциональным возможностям некоторых приборов площадка в губернаторском лицее Оренбурга заметно превосходит немецкий прототип. Она объединяет лаборатории электронной и оптической микроскопии, пробоподготовки, а также секцию аквариумов и террариумов (здесь содержатся рыбы, амфибии, насекомые, хищные пауки, крупные ящерицы).

Планируется, что центр микроскопии и микробиологии станет местом занятий не только для учащихся лицея. Молодые ученые Оренбуржья смогут попробовать себя в качестве наставников.

А на торжественном открытии площадки "Базовые навыки опытно-конструкторских работ" в педагогическом лицее гендиректор ПО "Стрела" Александр Маркман признался, что удивлен уровнем оборудования для занятий: "Серьезнейшая современная техника!". Здесь распахнули двери сразу несколько лабораторий: стендового моделизма, робототехники, базовых навыков обработки материалов, а также ЧПУ-обработки и 3D-печати. К примеру, на занятиях по стендовому моделизму можно изготавливать как отдельные масштабные модели транспортной и промышленной техники, так и сложные диорамы - к примеру, железной дороги, космодрома. При создании моделей используется 3D-печать. А лаборатория робототехники оснащена профессиональным оборудованием, зоной для сборки и программирования роботов, а также тренировочным полигоном. Ребята смогут не только собирать роботов из готовых наборов, но и самостоятельно создавать новые конструкции.

Фото: Алексей Столяров
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- Уверен, мощная материальная база, которую мы сегодня создаем на площадках центра "Гагарин", будет хорошим стимулом для оренбургских ребят, - подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Мы сможем подготавливать высококлассных специалистов - ученых, инженеров, конструкторов. В Оренбуржье есть спрос на таких специалистов. Но речь не только о будущей карьере. Кем бы ни стали в будущем ребята, умение работать на станках, программировать и другие полученные здесь навыки им пригодятся в жизни.

А на открытии нового спортзала для занятий самбо молодых спортсменов ожидал сюрприз - они получили мастер-класс от главы областного минспорта Сергея Салмина.

- Это большой вклад в развитие спорта в нашем регионе, в частности в популяризацию самбо среди молодежи, - заметил министр. - Оренбуржье в этом году примет чемпионат России по самбо, который пройдет в областном центре с 27 февраля по 1 марта.

Справка "РГ"

На создание Центра выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин" на базе Губернаторского многопрофильного лицея для одаренных детей Оренбуржья было выделено более 300 миллионов рублей федеральных субсидий. Еще 12 миллионов рублей - региональное софинансирование.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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