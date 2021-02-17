В Пермском крае туристка погибла, упав в 30-метровое ущелье

В Пермском крае Следственный комитет возбудил в отношении неопределенного круга лиц уголовное дело по части 1, статьи № 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Поводом для этого стала гибель туристки из Тюмени, которая произошла в районе природного памятника Усьвинские столбы.

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, 13 февраля туристическая группа в сопровождении двух инструкторов выдвинулась по маршруту восхождения "Усьвинские столбы". Во время восхождения 38-летняя туристка упала в ущелье глубиной около 30 метров. Спасателям удалось поднять ее из ущелья, но по пути в больницу от полученных травм она скончалась.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается: проводится опрос свидетелей, запрошены документы в администрациях двух муниципалитетов. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц, оказавшим туристическую услугу.