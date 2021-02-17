АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на производственных объектах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

На период проведения работ была планово остановлена транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам Александровское - Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Орловка" подключен новый магистральный насосный агрегат. Работы по замене насосного оборудования выполнялись в рамках реализации программы техперевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Новое оборудование характеризуется высоким КПД, увеличенным межремонтным интервалом и повышенной экономичностью работы. Максимальная производительность насоса рассчитана на 10 тыс. куб. метров нефти в час. В дальнейшем на НПС "Орловка" будет проведена замена еще двух насосных агрегатов. Цель - повышение эксплуатационной надежности оборудования станции и поддержание бесперебойной транспортировки нефти.

Кроме того, выполнен ремонт запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях Татарская, "Молчаново", "Парабель", Каштан и Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции. Специалисты проверили работоспособность и техническое состояние узлов арматуры, провели очистку деталей от следов коррозии. На магистральных нефтепроводах Александровское - Анжеро- Судженск и Анжеро-Судженск - Красноярск заменены два узла запорной арматуры, вырезаны дефекты и ликвидированы ненормативные сварные присоединения. Решение о необходимости выполнения данных работ было принято на основании проведенной ранее диагностики.

В мероприятиях были задействованы в общей сложности около 460 человек, использовалось более 120 единиц специализированной автотехники.

Плановые работы выполнены в регламентные сроки и в полном объеме. Транспортировка нефти возобновлена и ведется в соответствии с графиком.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"