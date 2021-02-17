Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера

Исилькульский городской суд Омской области арестовал 54-летнего сельчанина, закопавшего в снегу своего пожилого отца.

По данным прокуратуры, отец с сыном были единственными жителями деревни Озерки. После семейной трагедии в ней больше никого не осталось.

- Суд согласился с заключением участвующего в процессе прокурора и избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко. - Ход дальнейшего расследования уголовного дела находится на особом контроле межрайонной прокуратуры.

Как уже сообщала "РГ", следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства 80-летнего жителя Исилькульского района. Пенсионера после ссоры избил и заживо закопал в снегу его собственный сын. Родственникам он рассказал, что отец умер, и он просто похоронил его на огороде. Однако экспертиза показала, что пенсионер скончался от сильного переохлаждения.