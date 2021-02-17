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17.02.2021 14:04
Рубрика: Происшествия

Следователи проверят информацию об избиении школьницы в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова

В регионе началась доследственная проверка сообщения о том, что в Прокопьевске школьницы избили сверстницу.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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Информация об инциденте, который произошел возле одного из торговых центров города, появилась в СМИ. Следователи выявили ее в ходе мониторинга.

- Следствию предстоит проверить все изложенные доводы. Если факт подтвердится, будут проанализированы причины и условия, которые способствовали такому поведению подростков, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ

Проверку публикаций об избиении девочки начала и прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что информация появилась в СМИ 15 февраля. Согласно ей, избивавших было трое, и их жертва попала в больницу.

- Прокуратуре Прокопьевска поручено проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья. На прокурорском контроле находится и процессуальная проверка, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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