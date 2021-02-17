В Хакасии с рельсов сошли 26 вагонов с углем

Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту схода железнодорожных вагонов в Хакассии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 февраля в 17.49 местного времени на перегоне между станциями Стофато и Джебь сошло 26 полувагонов груженых каменным углем. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работает следственная группа.

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Движение поездов на данном участке приостановлено, пассажирские поезда отправляют в объезд. Для пассажиров поездов Красноярск - Абакан и Абакан - Красноярск, которые не доехали до станций назначения из-за изменения маршрута, КрасЖД организует специальные электрички.