В Новосибирской области поддержат мукомолов и пекарей

Правительство Новосибирской области утвердило порядок государственной поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий. Соответствующее постановление правительства № 42-п от 16 февраля подписал губернатор региона Андрей Травников.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, для стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров введены меры поддержки хлебопекарной и мукомольной промышленности. Решение о поддержке входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина.

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области отметили, что на основании федеральных мер поддержки предприятий хлебопекарной и мукомольной промышленности правительством региона утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок предоставления компенсаций, внесены изменения в постановление правительства области № 37-п от 2 февраля 2015 года.

После заключения соглашения с Минсельхозом России о выделении региону средств федерального бюджета мукомольным предприятиям области будет предоставляться компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а хлебопекарным - компенсация части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

По вопросам оказания поддержки мукомольным и хлебопекарным предприятиям необходимо обращаться минсельхоз Новосибирской области.