Гендиректор "Россети Северный Кавказ" рассказал о направлениях работы компании

Генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов провел расширенное совещание с ключевым производственным блоком компании - подразделением технической политики.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер компании Виктор Абаимов подвел итоги реализации программ повышения надежности Группы Компаний "Россети Северный Кавказ" в 2020 году. В свою очередь, главные инженеры филиалов и управляемых компаний в связи с эпидемиологической обстановкой приняли участие в совещании в формате видео-конференц-связи.

Среди основных мероприятий, проведенных энергетиками в 2020 году, - ремонт порядка 4,8 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения во всех регионах СКФО, 54 силовых трансформаторов и более трех тысяч коммутаторных аппаратов.

В целом на ремонт и техническое обслуживание своих энергообъектов "Россети Северный Кавказ" направили в минувшем году свыше 3,3 млрд рублей - на 74 % больше, чем годом ранее.

Глава электросетевого комплекса СКФО в ходе диалога обозначил приоритетные направления, которые энергетикам предстоит развивать в текущем году с повышенной ответственностью и активностью. В их числе - качественное и своевременное проведение комплекса мероприятий в рамках программы повышения надежности энергоснабжения потребителей. Будет также активизирована работа по консолидации бесхозяйных энергообъектов на базе "Россети Северный Кавказ".

Виталий Иванов акцентировал, что порядка четверти объектов электросетевого комплекса регионов СКФО не состоит на балансе "Россети Северный Кавказ", находясь в собственности сторонних лиц либо имея статус бесхозяйных. Такие энергообъекты должным образом не обслуживаются, вследствие чего потребители зачастую испытывают неудобства из-за регулярного нарушения электроснабжения.

Специалисты "Россети Северный Кавказ" систематически проводят ремонтно-восстановительные мероприятия на объектах иных собственников во время аварийных отключений, ответственно относясь к своей социальной миссии и прежде всег, помогая вернуть свет в дома соотечественников. При этом зачастую владельцы сетей не могут предоставить энергетикам компании допуск на объект для оказания профессиональной помощи и проведения необходимых мероприятий. Наиболее остро эта проблема обозначена в Дагестане, где в одной только Махачкале в зоне обслуживания регионального филиала "Дагэнерго" находится лишь 40 % энергообъектов столицы.

"Наравне с повышением надежности энергоснабжения жителей регионов необходимо помнить и об обеспечении безопасности наших сотрудников, прежде всего когда мы оказываем содействие иным собственникам и проводим восстановительные работы на их объектах. Помогая людям, наши специалисты могут подвергать риску свое здоровье, поскольку энергооборудование сторонних лиц часто находится в ненормативном состоянии, и работа на таком объекте может иметь непредсказуемые последствия. Данный вопрос требует незамедлительного урегулирования при участии региональных органов власти и надзорных структур", - подчеркнул Виталий Иванов.

Необходимо также отметить, что сторонние собственники чаще всего не формируют свой аварийный резерв для проведения восстановительных мероприятий, не содержат в нормативном состоянии свое электросетевое имущество и не располагают квалифицированным персоналом для проведения работ.

Компания "Россети Северный Кавказ", помогая населению республик и оказывая содействие региональным органам власти, проводит работы не на своих энергообъектах за счет собственных средств. При этом энергетики вынуждены использовать материально-техническую базу, предусмотренную на обслуживание своих объектов и повышение надежности энергоснабжения своих потребителей.

Виталий Иванов поручил в кратчайшие сроки урегулировать данный вопрос с региональными органами власти и надзорными структурами. В ближайшее время со всеми сторонними собственниками в официальном порядке будут заключаться договоры на ремонт и обслуживание их электросетевого хозяйства, а также выставляться счета на оплату оказанных услуг. Эта мера позволит энергокомпании обеспечить безопасность своих сотрудников и наладить взаимодействие с частными владельцами сетей в правовом поле.

Кроме того, договорные взаимоотношения позволят избежать нецелевого использования материально-технической базы энергокомпании, предусмотренной для повышения надежности энергоснабжения своих потребителей.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"