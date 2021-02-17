Десантные корабли типа "Иван Грен" увеличат в полтора раза

Третий и четвертый корабли проекта 11711 будут иметь увеличенное водоизмещение, иную компоновку и возможность использовать два вертолета.

- Вторая пара БДК строится по модернизированному проекту. У них увеличена десантовместимость и количество техники на борту. Водоизмещение выросло на 30-40 процентов, немного другие компоновка и надстройка. Увеличена вертолетная палуба, на ней ангары для базирования двух вертолетов одновременно, - рассказал РИА Новости генеральный директор судостроительного завода "Янтарь" Илья Самарин.

Строительство больших десантных кораблей "Владимир Андреев" и "Иван Трушин" началось в апреле 2019 года. Первая пара БДК проекта 11711: "Иван Грен" и "Петр Моргунов", - передана Северному флоту в 2018-2020 годах. Согласно первоначальному проекту БДК имеет водоизмещение 6600 тонн и способен взять на борт до 300 морских пехотинцев или 36 БТР/БМП либо 13 танков.