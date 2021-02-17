На Шпицбергене умер кот, который жил по документам песца

Новости

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху 18:35
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 18:33
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 18:24
На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело 18:22
Путин поручил к 2025 году запустить объекты научно-технической долины МГУ 18:21
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем 18:18
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения 18:17
Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов 18:16
Южный вестибюль станции метро "Динамо" закроют на реставрацию 18:13
Абрамченко назвала приоритеты кабмина в области экологии и климата 17:48
Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия 17:38
В КБР отменили ограничения на работу общепита 17:37
Путин поручил доработать проект программы развития МГУ 17:35
Петербургский суд запретил еще четыре аниме-сериала 17:19
Ежедневное употребление кофе изменяет структуру человеческого мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
В Карелии полицейских наградили за спасение девушки из ледяной реки 16:49
Володин назвал Россию "последним островом свободы" 16:48
"Единая Россия" проведет акцию в честь Дня защитника Отечества 16:45
Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон 16:45
Российские биатлонисты Латыпов и Павлова выступят в сингл-миксте на ЧМ 16:31
Нескольким категориям граждан разрешили жить без прописки 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 17:31
Рубрика: Общество

На Шпицбергене умер кот, который жил по документам песца

Текст: Мария Голубкова

На острове Шпицберген умер кот Кеша, который в документах был обозначен как "песец".

Фото: iStock
Домашних любимцев запретят забирать за долги

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центре арктического туризма в Баренцбурге, кот скончался от старости.

- Кеше по паспорту было 12 лет, но точно этого никто не знает, так как нет информации о том, кто и когда впервые привез его в Баренцбург, - рассказала собеседница агентства Мария Подтяжкина. - За время своей жизни на Шпицбергене он сменил несколько хозяев, всегда был сыт, ухожен и имел теплый дом. В последние годы жил в семье шахтеров в полной гармонии и при должном уходе. Ушел из жизни от старости на руках у любящей семьи.

Странное официальное положение Кеши - песец по паспорту -  обусловлено запретом ввозить на Шпицберген домашних животных, который ввели совместным решением Норвегия и Россия, опасаясь заражения домашних питомцев бешенством от диких лис. Однако, по словам Подтяжкиной, до 1980 года запрета не существовало и на острове были даже личные подсобные хозяйства с лошадьми и свиньями.

Общество Природа

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"