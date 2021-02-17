На Шпицбергене умер кот, который жил по документам песца

На острове Шпицберген умер кот Кеша, который в документах был обозначен как "песец".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центре арктического туризма в Баренцбурге, кот скончался от старости.

- Кеше по паспорту было 12 лет, но точно этого никто не знает, так как нет информации о том, кто и когда впервые привез его в Баренцбург, - рассказала собеседница агентства Мария Подтяжкина. - За время своей жизни на Шпицбергене он сменил несколько хозяев, всегда был сыт, ухожен и имел теплый дом. В последние годы жил в семье шахтеров в полной гармонии и при должном уходе. Ушел из жизни от старости на руках у любящей семьи.

Странное официальное положение Кеши - песец по паспорту - обусловлено запретом ввозить на Шпицберген домашних животных, который ввели совместным решением Норвегия и Россия, опасаясь заражения домашних питомцев бешенством от диких лис. Однако, по словам Подтяжкиной, до 1980 года запрета не существовало и на острове были даже личные подсобные хозяйства с лошадьми и свиньями.