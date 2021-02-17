В Петербурге пропали две младшеклассницы

В Петербурге полиция начала поиски двух девочек: одной из них восемь лет, другой - девять.

Школьницы пропали в Пушкинском районе Северной столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В последний раз девочек видели, когда они были дома у одной из них в доме №25 по Красносельскому шоссе. Затем они пошли гулять, и связь с ними пропала.

Девочки выглядят на свой возраст. Худощавые, со светлыми волосами. Одна девочка была одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном, вторая - в розовую куртку и шапку.

Сейчас полицейские прочесывают все улицы и парки в районе. Правоохранители попросили откликнуться всех тех, кто видел девочек.