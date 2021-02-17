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17.02.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали гадалку, "снявшую порчу" за один миллион рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга задержала женщину, которая забрала у жителя Лужского района Ленобласти один миллион рублей в обмен на снятие порчи.

Фото: iStock
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу, задержанной женщине 37 лет. Сейчас она общается с полицейскими.

В релизе ведомства отмечается, что женщина также позиционировала себя как врачеватель.

Житель Лужского района обращался к гадалке неоднократно на протяжении трех лет и лишь в начале 2021 года начал подозревать, что его обманывают.

В полиции не исключают, что это не единственный пострадавший от действий женщины.

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