В России рассекретили документы по освобождению Заполярья и Норвегии

В Санкт-Петербурге военные историки представили рассекреченные документы, посвященные подготовке и проведению Петсамо-Киркенесской операции, которая состоялась осенью 1944 года. Именно тогда от немецко-фашистских захватчиков освободили Мурманскую область и север Норвегии.

Документы вошли в книгу "Освобождение Заполярья". Здесь приказы командующих фронтами, карты боевых действий, донесения и докладные записки, описания операций морских десантов, протоколы допросов военнопленных, фотографии из личных альбомов военнослужащих 136-го и 143-го горно-егерских полков вермахта. А еще разнообразные документы городских и партийных органов Мурманска.

Документов для изучения было очень много. Поэтому ученые решили взять два важных периода. Во-первых, это действия Северного флота,14-й армии Карельского фронта, а также партизанских отрядов весной 1944 года и, во-вторых, Петсамо-Киркенесская операция. В книге рассказывается о том, почему весенняя подготовка 1944 года не завершилась военными действиями и операцию перенесли на осень.

Представлены также материалы по использованию оленей и собак в качестве транспорта для снабжения воинских частей и эвакуации раненых. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, впервые были рассекречены документы, которые хранятся в архивах министерства обороны РФ, Военно-морского флота России, Мурманской области и музеях.