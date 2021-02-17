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17.02.2021,  
09:39
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: Ми-28 ЗВО ракетным огнем уничтожили колонну условного противника

Экипажи Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа на тактических учениях применили авиационные средства поражения. За пуском неуправляемых авиационных ракет С-13 и С-8 можно понаблюдать на видео.

Фото: Андрей Зинчук \ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, летчики многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35 и Ми-28Н "Ночной охотник" перебазировались на аэродром в Ленинградской области. Там перед ними поставили задачу: уничтожение колонн автомобильной и бронетехники, а также скоплений живой силы "неприятеля". Для выполнения задания летчики вылетали как одиночно, так и в составе тактических звеньев.

Цели уничтожили, использовав не только неуправляемые авиационные ракеты, но и автоматические авиационные пушки калибра 30 миллиметров.

В учении использовали более десяти вертолетов и порядка полусотни военнослужащих летного и инженерно-технического состава ЗВО.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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