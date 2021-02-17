На Кубани женщину нашли мертвой в бассейне на базе отдыха

Следователи в Краснодарском крае начали проверку после того, как в бассейне на одной из баз отдыха в станице Отрадной было обнаружено тело 39-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, ее нашли отдыхающие и пытались привести в чувства, но безрезультатно.

- По предварительным данным, женщина вместе с сожителем приехала на базу отдыха для проведения досуга. Вечером 16 февраля 2021 года она отправилась купаться в бассейн. После 23 часов женщину в бессознательном состоянии обнаружили другие отдыхающие, которые извлекли из ее из воды, стали оказывать реанимационные мероприятия и вызвали сотрудников скорой медицинской помощи. Прибывшая на место медицинская бригада констатировала смерть отдыхающей, - говорится в сообщении следственного ведомства.

По данным правоохранителей, находиться в бассейне после 22.00 было запрещено, рядом с ним висели соответствующие знаки. Кроме того, около бассейна обнаружили открытую бутылку и стакан с алкоголем.

Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев. Скоро пройдет судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти женщины.