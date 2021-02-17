В Краснодаре загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

В Краснодаре более 100 сотрудников МЧС и противопожарной службы привлечено к тушению крупного возгорания на складе. Огонь вспыхнул 17 февраля в 15.13 в двух ангарах на улице Конечной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пламя начало быстро распространяться, охватывая все новые территории склада. К 16.16 площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

"Сложность в тушении составляет высокая пожарная нагрузка и высокая плотность застройки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На месте работает уже 34 спецмашины и 108 человек".

Это один из крупнейших пожаров в Краснодаре за последние месяцы. Сообщается, что ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.