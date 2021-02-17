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17.02.2021 16:51
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре более 100 сотрудников МЧС и противопожарной службы привлечено к тушению крупного возгорания на складе. Огонь вспыхнул 17 февраля в 15.13 в двух ангарах на улице Конечной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Под Тулой сгорел склад битумного завода площадью 1200 метров

Пламя начало быстро распространяться, охватывая все новые территории склада. К 16.16 площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

"Сложность в тушении составляет высокая пожарная нагрузка и высокая плотность застройки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На месте работает уже 34 спецмашины и 108 человек".

Это один из крупнейших пожаров в Краснодаре за последние месяцы. Сообщается, что ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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