Новая боевая экипировка может получить функцию электрообогрева

Российские военнослужащие могут получить боевую экипировку с функцией электрообогрева. Демонстрация инновационного снаряжения СЛЭВ-1 состоялась на сборе высших офицеров Центрального военного округа в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, комплект автономной системы локального электрообогрева надевается на нательное белье под штатную экипировку и не сковывает движения военнослужащего.

"Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одной батарее составляет не менее 12 часов на максимальной мощности", - говорится в сообщении.

Всего в ЦВО поступило около 1000 комплектов СЛЭВ-1, которые будут распределены в подразделения специального назначения.

По данным ТАСС, новое снаряжение может войти в комплект защитной экипировки "Сотник", который должен прийти на смену "Ратнику" в 2025 году.