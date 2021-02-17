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17.02.2021,  
12:40
Текст:  Николай Грищенко

Новая боевая экипировка может получить функцию электрообогрева

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Российские военнослужащие могут получить боевую экипировку с функцией электрообогрева. Демонстрация инновационного снаряжения СЛЭВ-1 состоялась на сборе высших офицеров Центрального военного округа в Свердловской области.

Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба ЦВО, комплект автономной системы локального электрообогрева надевается на нательное белье под штатную экипировку и не сковывает движения военнослужащего.

"Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одной батарее составляет не менее 12 часов на максимальной мощности", - говорится в сообщении.

Всего в ЦВО поступило около 1000 комплектов СЛЭВ-1, которые будут распределены в подразделения специального назначения.

По данным ТАСС, новое снаряжение может войти в комплект защитной экипировки "Сотник", который должен прийти на смену "Ратнику" в 2025 году.

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