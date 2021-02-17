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17.02.2021 09:22
Рубрика: Происшествия

Тюменский адвокат попала в тюрьму за обман клиента на 24 миллиона

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Белозерский районный суд Курганской области приговорил юриста Тюменской областной коллегии адвокатов к шести годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами клиента.

В Петербурге лжебизнесмены обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей

Как сообщает пресс-служба курганской региональной прокуратуры, к адвокату обратилась женщина, у которой мужа посадили за покушение на убийство. Защитник ее заверила, что имеет связи среди высокопоставленных лиц в силовых структурах и за денежное вознаграждение сможет договориться с ними об освобождении супруга.

За два года (2015-2017) клиентка передала ей частями более 24 миллионов рублей, но адвокат обещание не выполнила. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы.

На суде гособвинитель доказал, что в действиях адвоката есть состав преступления по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Юрист свою вину не признала. Несмотря на это, суд вынес вердикт (приговор пока не вступил в законную силу).

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