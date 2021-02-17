Росаккредитация подключит россиян к международной системе проверки товаров

Российские потребители смогут узнать информацию о сертификатах и декларациях соответствия по международному штрих-коду GS1 GTIN на товарах. Соглашение о взаимодействии ведомство подписало с Ассоциацией автоматической идентификации "ЮНИСКАН/ГС1 РУС". Об этом сообщает пресс-служба Росаккредитации.

Сервис Росаккредитации будет передавать в информационную систему по распознаванию грузов ГС1 РУС данные о документах, подтверждающих проверку товаров на безопасность, и получать из системы сведения о штрих-кодах.

Документ определяет порядок и формы двустороннего сотрудничества по вопросам идентификации товаров в соответствии с принципами глобальной уникальности идентификаторов международной системы GS1. Реализация соглашения направлена на обеспечение соблюдения заявителями требований законодательства РФ и договорно-правовой базы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Обмен информацией будет осуществляться для обеспечения реализации функций по формированию единой национальной системы аккредитации; предупреждению и противодействию незаконному обороту продукции, в том числе производству и реализации контрафакта и фальсификата; а также для предоставления пользователям актуальной и достоверной информации о товарах, включающей уникальный идентификатор, основные характеристики и сведения об относящихся к товару сертификатах соответствия и декларациях о соответствии.

Ранее руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник отмечал, что штрих-код наносится на все товары, и планируется, что данные о сертификатах и декларациях можно будет получать по такому коду, отсканировав его с помощью смартфона.

Система GS1 является самой широко используемой системой стандартов для цепей поставок в мире. Идентификатор GS1 GTIN необходим, чтобы различать предметы торговли, представленные на рынке. Он имеет международный статус и отображается в виде штриховых кодов, которые однозначно распознаются в разных странах. Идентификация каждого товара в торговой сети обеспечивается присвоением уникального идентификатора GS1 GTIN.