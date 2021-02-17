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17 февраля 2021 г.

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.12.2020 г. № 163 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата"

Дата подписания 11 декабря 2020 г.
Опубликован 17 февраля 2021 г.

Зарегистрирован 15.02.2021 г. № 62501

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.02.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России "О признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 315 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата" (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2016, регистрационный № 42843), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 10.10.2016 № 647 (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2016, регистрационный № 44265) и от 07.06.2017 № 274 (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2017, регистрационный № 47700).

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.12.2020 г. № 163
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