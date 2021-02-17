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17 февраля 2021 г.

Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28.12.2020 г. № 1406 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения"

Дата подписания 28 декабря 2020 г.
Опубликован 17 февраля 2021 г.

Зарегистрирован 16.02.2021 г. № 62508

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.02.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минсельхоза России о признании утратившим силу приказа Минсельхоза России от 01.03.2016 № 80 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения" (зарегистрирован Минюстом России 24.05.2016, регистрационный № 42231).

Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28.12.2020 г. № 1406
(pdf, PDF, 3.1 Мб)