Российская армия получила цистерны с противопульным покрытием

Вооруженные силы России получили автоцистерны со специальным противопульным покрытием. Они пополнили бригады материально-технического обеспечения оперативно-стратегических командований и отдельных батальонов танковых и мотострелковых дивизий.

Об этом в преддверии 85-й годовщины образования Службы горючего газете "Красная звезда" рассказал заместитель министра обороны РФ Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков. Он отметил, что в конструкции автоцистерны для горючего АЦ-14-63501 впервые применили специальное противопульное самозатягивающееся покрытие. Оно выдерживает прямое попадание пули из автомата Калашникова.

Основное предназначение автоцистерны - транспортировка и кратковременное хранение горючего. Но ее возможности позволяют и заправлять военную технику через четыре точки заправки с общей производительностью 600 литров в минуту.

Генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал и об автотопливозаправщике массовой выдачи АТЗ-12-10-63501 с объемом цистерны 12 кубометров, который также принят на снабжение. Он позволяет заправлять одновременно до десяти единиц автобронетанковой техники на маршрутах выдвижения войск и в районах массовой заправки. Работая в паре с автоцистерной АЦ-14-63501, дозаправка танковой роты, например, занимает всего десять минут.